Захарова: МИД изучает "безумную новеллу" Чехии с новыми запретами на въезд

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД РФ изучает очередную "безумную новеллу" Чехии с запретом на въезд обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, обязательно даст развернутый комментарий. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Чехии ранее запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике.
"Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развернутый коммент", - отметила дипломат.