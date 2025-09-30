Захарова: МИД изучает "безумную новеллу" Чехии с новыми запретами на въезд

Дипломат подчеркнула, что РФ обязательно даст развернутый комментарий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД РФ изучает очередную "безумную новеллу" Чехии с запретом на въезд обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, обязательно даст развернутый комментарий. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Чехии ранее запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике.

"Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развернутый коммент", - отметила дипломат.