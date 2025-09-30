Цель украинских властей - получение денег от европейских стран на продолжение конфликта, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украина пытается создать максимально нервозную атмосферу в Европе, чтобы там согласились выделить Киеву деньги на продолжение конфликта. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Задача Киева вместе с евробюрократами, которые согласовали такой подход, - создать максимально нервозную атмосферу в странах ЕС, которая будет "положительно" влиять на настроение и электората, и депутатов, содействовать выделению средств на следующий год на продолжение кровопролития на территории Украины", - сказал он.

"Украина заявила амбициозные суммы - более $120 млрд, - которые необходимо еще изыскать, перераспределив средства от денег, направляемых на социальную защиту, развитие медицины, бюджетные выплаты и так далее. И к этому должны позитивно отнестись и политические партии, электорат и европейские депутаты", - отметил Мирошник. По словам дипломата, европейские чиновники уже в доле, поэтому будут всячески содействовать подготовке документов для принятия и выделения средств на "продолжение кровопролития на территории Украины".