При этом власти Украины фокусируются на более мелкой цели получения средств, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают втянуть Европу в непосредственный конфликт с Россией, хотя фокусируются на более мелкой цели получения средств. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Украина, безусловно, имеет амбиции и на втягивание Европы в непосредственный конфликт, но это более масштабная цель. Сейчас Киеву необходимо решить ключевую задачу - это получение денег на поддержание украинского бюджета и на продолжение военных действий. Суммы весьма внушительны даже для крупного европейского бюджета", - сказал дипломат.