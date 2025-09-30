Киев может использовать "все террористические методы", отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киев будет использовать любые террористические методы, в том числе операции под чужим флагом и вовлечение "перебежчиков", готовых признаться в "преступлениях РФ", чтобы запугать Европу Россией. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"В ход могут пойти все террористические методы, достаточно хорошо освоенные Киевом, начиная от операций под чужим флагом, террористических актов, появления якобы "перебежчиков", готовых "признаваться в преступлениях России", а также любые другие поползновения с использованием военно-технических средств, которые будут просто пугать и евродепутатов, и еврочиновников, и европейский электорат, создавая условия для дополнительного выделения средств", - сказал дипломат.