Георгий Зиновьев обратился с приветственным словом к участникам научной конференции, проведенной по случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Народы России и Республики Корея испытывают друг к другу глубокую симпатию и заинтересованность в развитии сотрудничества. Об этом заявил глава российской дипломатической миссии в Сеуле Георгий Зиновьев.

Посол РФ обратился с приветственным словом к участникам научной конференции, проведенной по случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. "Я хотел подчеркнуть тот факт, что за всю историю наших отношений между нашими народами всегда была глубокая взаимная симпатия и большой интерес к развитию связей между нашими государствами. Так было раньше, и несмотря на известные сложности, это сохраняется по сей день", - отметил дипломат.

Зиновьев заявил, что РФ и Республика Корея, "начав практически с нуля", достигли заметных успехов в развитии связей во всех сферах. Москва и Сеул установили дипломатические отношения 30 сентября 1990 года. "К сожалению, в последнее время наши отношения во многих областях поставлены на паузу и не соответствуют имеющемуся потенциалу. Вместе с тем мы ощущаем желание многих корейских друзей внести вклад в то, чтобы исправить эту ситуацию", - заметил глава посольства.

Президент Ассоциации корейско-российских обменов Пан Гё Ён заявила, что глобальные проблемы, такие как геополитическая напряженность, климатический кризис и технологические изменения, требуют новых форм сотрудничества между странами. "В этих условиях Республика Корея и Россия как надежные партнеры, верящие в потенциал друг друга, должны укреплять практическое взаимодействие в таких областях, как развитие Северного морского пути, энергетика, логистика", - считает Пан Гё Ён. Конференция была организована ассоциацией при поддержке посольства РФ.