В области торгового и экономического сотрудничества советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин предложил снова запустить работу межправительственной комиссии и Форума межрегионального сотрудничества

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти РФ считают, что в качестве первого шага для нормализации отношений с Республикой Корея следует восстановить каналы двустороннего политического и экономического диалога. Об этом в ходе научной конференции по случаю 35-летия установления дипломатических отношений заявил советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин.

Он сказал, что правительство Республики Корея вряд ли нуждается в рекомендациях, но привел ряд мер практического характера, которые могли бы способствовать "поддержанию коммуникации с Россией". "Это возобновление политического диалога, прежде всего", - заявил Кулькин.

В области торгового и экономического сотрудничества он предложил снова запустить работу межправительственной комиссии и Форума межрегионального сотрудничества. Помимо этого, советник-посланник считает важным восстановить деятельность групп дружбы в парламентах двух стран. "Сейчас, к сожалению, в Национальном собрании [Республики Корея] такая группа не функционирует", - отметил дипломат.

Возобновление ее деятельности ознаменовало бы перезапуск парламентской дипломатии, которая ранее, по словам Кулькина, играла важную роль в отношениях Москвы и Сеула. Кулькин добавил, что контакты между РФ и Республикой Корея в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества осуществляются в "нормальном режиме", но их нужно расширять. Этому бы поспособствовало восстановление прямого авиасообщения между государствами, указал он.

Во вторник в Сеуле открылась научная конференция, посвященная 35-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. Ее организатором выступила Ассоциация корейско-российских обменов.