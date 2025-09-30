Эксперт Стариков: провокации в Польше направлены на привлечение НАТО к защите Украины

По его словам, российские войска создали напряженную обстановку на фронте, которую ВСУ не в состоянии контролировать, что повышает вероятность провокаций со стороны Украины для обвинения РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Провокации киевского режима в Польше призваны добиться непосредственного применения средств противовоздушной обороны (ПВО) стран альянса для обеспечения защиты западных регионов Украины в конфликте, а не поставок вооружений. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС ветеран боевых действий, депутат Законодательного собрания Запорожской области Роман Стариков.

По его словам, российские войска создали напряженную обстановку на фронте, которую ВСУ не в состоянии контролировать, что повышает вероятность провокаций со стороны Украины для обвинения РФ. "Украинская ПВО не справляется с нашими массированными атаками с применением БПЛА и ракет. Использование натовского ресурса, не в смысле поставок вооружений, а именно военной помощи, чтобы сбивать наши средства поражения ПВО НАТО, - для них это очень горячая тема, особенно в западных и центральных регионах Украины, куда мы спокойно добиваем", - сказал Стариков. Он уточнил, что речь может идти об использовании средств ПВО с территории стран НАТО для прикрытия отдельных районов Украины.

По словам собеседника агентства, подразделениям ВСУ с каждым днем тяжелее оказывать сопротивление из-за некомплекта личного состава и техники. "Это накапливается и может вылиться в большой стратегический провал в обороне ВСУ. Зеленскому сейчас необходимо стабилизировать линию боевого соприкосновения, для чего нужно и ПВО стран НАТО, и участие стран, которые могут пойти на введение условно миротворческих контингентов на территорию Украины, на линию соприкосновения или те направления, где нет активных боевых действий, но откуда можно вытащить резервы ВСУ", - отметил Стариков.

"Такая провокация на территории страны - участника НАТО позволит им ввести либо угрожать введением 5-й статьи Устава НАТО о коллективной безопасности", - добавил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что киевский режим после провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии намерен организовать на территории Польши "резонансную провокацию" с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Разработанная Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами операция может имитировать атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы обвинить Россию в эскалации. Участие в инсценировке, по данным СВР, должны принять воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС) и белорусского "полка им. К. Калиновского" (признан в Республике Беларусь террористической организацией - прим. ТАСС)".