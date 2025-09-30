Решение о присуждении премии выносит правительство на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня вручит премии и благодарности правительства РФ в области образования. В мероприятии также поучаствуют заместители председателя кабмина Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Кабмином учреждено 10 премий в сфере образования, они вручаются каждый год. Премии могут получить отдельные лауреаты или же авторские коллективы, численность которых не превышает пять человек. Решение о присуждении премии выносит правительство на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования. Благодарности же вручаются за заслуги в образовательной сфере и многолетнюю плодотворную работу в этом направлении.

В прошлом году на церемонии награждения, которая прошла традиционно в начале октября перед днем учителя, премией правительства были отмечены шесть работ. Среди них - учебные материалы о правилах поведения на дорогах для школьников, учебник "Система электроснабжения" и комплекс пособий по восстановлению и усилению оснований зданий и сооружений. Лауреатами премии стали 22 человека.

Благодарностей были удостоены пять человек - директор белгородской сельской школы, учителя русского языка и литературы в школах Оренбуржья и Брянской области, учитель математики в херсонской школе и преподаватель физкультуры курской школы-интерната.