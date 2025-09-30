В функции председателя в числе прочего входит составление предварительной программы органа на месяц, согласование решений по проведению внеплановых встреч Совбеза, а также решение вопросов по порядку ведения заседаний

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия приступает к обязанностям председателя Совета Безопасности ООН в месяц, когда всемирная организация будет отмечать 80 лет со дня своего основания. Программу работы отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа представит постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции для журналистов в штаб-квартире организации.

Председательство в Совете Безопасности происходит на ротационной основе и длится один месяц. Россия принимает председательство у Южной Кореи и в ноябре передаст эти функции Сьерра-Леоне. В последний раз Россия координировала работу ключевой структуры всемирной организации в июле 2024 года. В этот раз председательство РФ выпало на месяц основания ООН - официальным днем рождения всемирной организации считается 24 октября 1945 года, когда Советский Союз сдал ратификационную грамоту, что обеспечило необходимое число ратификаций Устава ООН для его вступления в силу.

В функции председателя в числе прочего входит составление предварительной программы органа на месяц, согласование решений по проведению внеплановых встреч Совбеза, а также решение вопросов по порядку ведения заседаний. Как правило, первым заседанием месяца в Совбезе становится встреча членов органа, на которой утверждается предварительная программа. После этого глава постпредства председательствующей страны проводит пресс-конференцию, а также закрытый брифинг для государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Как правило, за месяц Совет Безопасности ООН проводит в различных форматах порядка 20 заседаний на разные темы. В прошлом месяце Совбез преодолел отметку в 10 тыс. заседаний органа за всю свою историю, за это время в СБ ООН было принято почти 2,8 тыс. резолюций.

Одной из основных тем прошлого месяца, рассмотрение которой может быть продолжено в октябре, стал вопрос рестрикций в отношении Ирана. В конце сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу после активации "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия) механизма snapback. Вместе с тем Россия заявила, что восстановление рестрикций в отношении Ирана недействительно, так как запуск snapback был проведен с нарушениями. Срок действия резолюции 2231 истекает 18 октября. Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, после этой даты любые предусмотренные резолюцией 2231 ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность.

Об СВПД

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.