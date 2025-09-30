Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что это - один из ключевых элементов позиции России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Восстановление прав православной церкви на Украине является одним из условий, на которых РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы настаиваем на том, чтобы были обеспечены интересы России в области безопасности в контексте урегулирования украинского кризиса в виде нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины. И конечно же, один из ключевых элементов нашей позиции - обеспечение прав русского и русскоязычного населения Украины в полном объеме. Это и восстановление прав православной церкви, которые сегодня грубо нарушаются украинским законом. И только на этих условиях мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины", - сказал он.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом 2024 года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ.