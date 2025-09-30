По словам директора "Содружества офицеров за международную безопасность" Александра Иванова, группировки уже получают от Киева оружие по различным каналам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оружие, которое Украина может направить в Африку, с высокой вероятностью попадет в руки террористических группировок, в частности, в странах Сахеля, Судане и Ливии. Такое мнение высказал ТАСС директор "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Киев достиг договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. При этом, по его словам, доходы от экспорта направят на закупку вооружения, которого не хватает украинским войскам. Он не уточнил сроки и конкретные страны.

"Размышляя о потенциальных странах-получателях, можно предположить, что речь идет о боевиках, орудующих в Мали и других странах Альянса государств Сахеля. Кроме того, это могут быть группировки в Судане, Ливии и Демократической Республике Конго", - сказал Иванов.

Эксперт отметил, что, по имеющейся в распоряжении СОМБ информации, все эти группировки уже получают оружие от Украины по различным каналам. "В связи с этим ожидаю, что если поставки из Украины куда-то и будут, то только террористам", - подчеркнул собеседник агентства.