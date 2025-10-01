Экс-глава МИД ДНР предложила Киеву для достижения мира жесткую демилитаризацию и запрет на размещение иностранных контингентов, безъядерное положение, участие России в механизме верификации и прозрачные буферные зоны

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Долгосрочный мир России и Украины возможен, если будет юридически закреплен нейтральный, безъядерный статус Украины, созданы прозрачные буферные зоны и проведена демилитаризация страны, сообщила в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Полагаю, в качестве разумных гарантий можно выделить - юридически оформленный нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, жесткая демилитаризация и запрет на размещение иностранных контингентов, участие России (и других крупных гарантов) в механизме верификации, прозрачные буферные зоны", - сказала Никонорова.

Она уточнила, что также для прочного мира недопустимы действия, направленные на разжигание ненависти в отношении русскоязычных граждан, а также представителей любой другой национальности. "Иными словами, украинское законодательство не должно содержать в себе нормы, противоречащие общепризнанным международным и позволяющие дискриминировать кого-либо по признаку национальности, языка или религии. Думаю, такие условия могут составить основу для прочного мира", - отметила собеседница агентства.

Также сенатор подчеркнула, что присутствие иностранного военного контингента на Украине, на котором настаивает Запад, будет усиливать напряжение в переговорном процессе. Российская сторона считает его размещение неприемлемым и неоднократно заявляла, что подобные форматы подрывают доверие и создают новые риски.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 11:00 мск.