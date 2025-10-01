Рябков: США стремятся к жесткому контролю в Латинской Америке

Это ключевая задача Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Вашингтон ставит задачу жесткого контроля над регионом Латинской Америки и вытеснения оттуда Китая, России и заодно Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на VII Международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям", который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября.

"Ключевая задача Вашингтона, неоколониальна по своей сути, остается прежней: это жесткий контроль над воспринимаемым в качестве своей вотчины регионом и его ресурсами, вытеснение оттуда Китая, России, а заодно и Европы", - отметил замминистра.

По его словам, эту задачу Белому дому облегчают старые макроэкономические беды региона, сохраняющаяся зависимость большинства стран от Бреттон-Вудской системы, выстроенная при влиянии Запада модель на основе концепции свободной торговли, показавшая свою ограниченность перед лицом новых вызовов, отсутствие собственных драйверов роста, зависимость от иностранных капиталовложений и технологий, а также международных кредитных институтов, слабость собственного инновационного ресурса.

Рябков отметил, что турбулентности на международной арене прибавляет не только слом фактически изжившего себя однополярного миропорядка и быстрое становление новой полицентрической глобальной архитектуры, но и яростное нежелание старых элит, прежде всего американской и евросоюзовской, смириться с этим исторически обусловленным процессом, отказаться от попыток повернуть время вспять. При этом, по словам замминистра, ничего нового они придумывать не могут и действуют старыми методами. Он добавил, что в западном полушарии это вылилось в попытки оживить "пресловутую доктрину Монро, представив ее новую редакцию - "доктрину Донро".

"Почерк ясен. Это лобовое давление на любые государства, регионы без разбора, идет ли речь о союзниках, стратегических партнерах или, наоборот, о нелояльных государствах, отстаивающих свой суверенитет. Это вмешательство под надуманными предлогами во внутренние дела, вплоть до военного. Это размахивание санкционной дубиной, действия по принципу "кто не с нами, тот против нас", - добавил он.

Организаторами форума выступают Санкт-Петербургский государственный университет и Институт Латинской Америки РАН.