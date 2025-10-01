Песков заявил об ответственности для всех причастных к присвоению активов РФ

Представитель Кремля прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС направит Украине около €2 млрд на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все причастные к присвоению замороженных на Западе активов РФ будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица, причастные так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности. Не только причем лица, но и страны, которые принимают соответствующие решения. Без реакции, конечно же, это не может остаться", - подчеркнул Песков, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС направит Украине около €2 млрд на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов.