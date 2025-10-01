Песков: Россия предпочитает укреплять свои ВС, оставаясь сторонницей мира

Москва открыта для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия предпочитает работать над укреплением своих вооруженных сил, хотя при этом остается сторонницей мира и открыта для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фраза "хочешь мира - готовься к войне", она не новая, она живет в истории и используется многими политиками. Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира, оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов", - сказал Песков, комментируя слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США должны быть готовы к войне ради защиты мира.