Путин проведет совещание с Совбезом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скоро президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тема будет обозначена главой государства", - сказал он.

После этого у Путина запланированы отдельные встречи. Крупных мероприятий не запланировано.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности. В состав постоянных членов входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.