Путин на "Валдае" и планы ЕК по российским активам. Темы брифинга Пескова
10:29
Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на "Валдае", планы Еврокомиссии (ЕК) по передаче Украине €2 млрд на беспилотники за счет замороженных российских активов и заявления Владимира Зеленского о Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- После этого у главы государства запланированы отдельные встречи.
О выступлении Путина на "Валдае"
- Путин 2 октября обратится к участникам пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба "Валдай": "Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Надеемся, что так же будет и на этот раз".
- Речь Путина, с которой он выступает на ежегодном заседании клуба "Валдай", не зависит от "сиюсекундной конъюнктуры": "На "Валдае" президент всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениями из-за сиюминутной конъюнктуры. Поэтому, конечно же, ежедневно ничего не переписывается".
- Темой выступления Путина на "Валдае" станет концепция полицентричного мира: "Это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше или чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы".
О заявлениях Трампа
- Кремль с большим вниманием следит за заявлениями президента США Дональда Трампа: "Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем".
Об обеспечении безопасности на ЗАЭС
- Утверждения Владимира Зеленского о том, что Россия якобы наносит ущерб Запорожской АЭС, глупые: "Это российская станция, она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции".
- Россия делает все возможное, чтобы надежно обеспечить безопасность Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ: "Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и в соответствии с принятыми нормами и правилами информирует МАГАТЭ о ситуации".
О российских активах
- Планы Еврокомиссии передать Украине €2 млрд на беспилотники за счет замороженных российских активов являются воровством: "Речь идет о планах по незаконному изъятия российской собственности, по-русски говоря - о воровстве".
- План ЕК является шагом в сторону полного разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности: "Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности".
- Все причастные к присвоению замороженных на Западе российских активов будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию: "Без реакции, конечно же, это не может остаться".
Об украинском урегулировании
- Контакты России и Украины на высшем уровне невозможно готовить сейчас, так как Киев поставил переговоры на паузу: "К сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп".
- Россия предпочитает работать над укреплением своих вооруженных сил, при этом оставаясь открытой "для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов".
О звании маршала
- Кремль не комментирует рассуждения относительно необходимости в условиях спецоперации присвоить звание маршала Российской Федерации: "Нам не известно о таких дискуссиях, поэтому нам нечего сказать".
О заявлениях Уоллеса
- Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни": "Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать".
О провокациях со стороны европейских стран
- ВС России вынуждены иногда принимать меры в ответ на провокации европейских стран, мешающие судоходству в различных акваториях, в том числе на Балтике: "В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства".