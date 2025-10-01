Статья

Путин на "Валдае" и планы ЕК по российским активам. Темы брифинга Пескова

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на "Валдае", планы Еврокомиссии (ЕК) по передаче Украине €2 млрд на беспилотники за счет замороженных российских активов и заявления Владимира Зеленского о Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

После этого у главы государства запланированы отдельные встречи.

О выступлении Путина на "Валдае"

Путин 2 октября обратится к участникам пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба "Валдай": "Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Надеемся, что так же будет и на этот раз".

Речь Путина, с которой он выступает на ежегодном заседании клуба "Валдай", не зависит от "сиюсекундной конъюнктуры": "На "Валдае" президент всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениями из-за сиюминутной конъюнктуры. Поэтому, конечно же, ежедневно ничего не переписывается".

Темой выступления Путина на "Валдае" станет концепция полицентричного мира: "Это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше или чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы".

О заявлениях Трампа

Кремль с большим вниманием следит за заявлениями президента США Дональда Трампа: "Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем".

Об обеспечении безопасности на ЗАЭС

Утверждения Владимира Зеленского о том, что Россия якобы наносит ущерб Запорожской АЭС, глупые: "Это российская станция, она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции".

Россия делает все возможное, чтобы надежно обеспечить безопасность Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ: "Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и в соответствии с принятыми нормами и правилами информирует МАГАТЭ о ситуации".

О российских активах

Планы Еврокомиссии передать Украине €2 млрд на беспилотники за счет замороженных российских активов являются воровством: "Речь идет о планах по незаконному изъятия российской собственности, по-русски говоря - о воровстве".

План ЕК является шагом в сторону полного разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности: "Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности".

Все причастные к присвоению замороженных на Западе российских активов будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию: "Без реакции, конечно же, это не может остаться".

Об украинском урегулировании

Контакты России и Украины на высшем уровне невозможно готовить сейчас, так как Киев поставил переговоры на паузу: "К сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп".

Россия предпочитает работать над укреплением своих вооруженных сил, при этом оставаясь открытой "для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов".

О звании маршала

Кремль не комментирует рассуждения относительно необходимости в условиях спецоперации присвоить звание маршала Российской Федерации: "Нам не известно о таких дискуссиях, поэтому нам нечего сказать".

О заявлениях Уоллеса

Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни": "Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать".

О провокациях со стороны европейских стран