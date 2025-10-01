Рябков: Россия ждет реакции Трампа на предложения Путина по ДСНВ

Замглавы МИД РФ не ожидает развернутого ответа от американской стороны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва ждет реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто. Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.