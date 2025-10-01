Депутат Юрченко призвал мир осудить действия ВСУ из-за гибели Леонтьева

Депутат Законодательного собрания Запорожской области - заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям назвал действия украинских военных терактом против мирного населения

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно осудить действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погиб председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области - заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

Владимир Леонтьев погиб в результате удара дронов ВСУ по зданию совета городского округа Новая Каховка. Также при ударе пострадали две женщины.

"Вооруженные силы Украины в очередной раз намеренно ударили по мирным объектам Херсонской области. В результате погиб наш коллега председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Человек, который был избран народом, чтобы налаживать мирную жизнь, созидать и помогать. Мировое сообщество должно осудить этот откровенно террористический акт против мирного населения, против тех, кто работает во благо жителей прифронтовых регионов. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказал Юрченко.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.

В новость внесена правка (15:23 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - депутат Законодательного собрания Запорожской области.