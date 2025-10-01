В Запорожской области заявления Зеленского по ЗАЭС назвали циничным спектаклем

Депутат Законодательного собрания региона Степан Кувачев подчеркнул, что именно украинская сторона обстреливает объект и территорию прилегающего Энергодара

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского, о том, что Россия наносит ущерб Запорожской атомной электростанции, являются циничным спектаклем. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Уже на протяжении длительного времени мировая общественность становится заложником откровенно лживых и провокационных заявлений Владимира Зеленского относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. Его последние высказывания о "критической ситуации" и "угрозе от России" являются ничем иным как циничным спектаклем, рассчитанным на неосведомленную аудиторию", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что именно украинская сторона обстреливает ЗАЭС и территорию прилегающего Энергодара. "Эти преступные действия - часть стратегии Киева по созданию искусственного риска ядерной катастрофы с единственной целью: шантажировать мировое сообщество и любой ценой дискредитировать Россию. Я, как депутат, который еженедельно бывает на станции, заявляю со всей ответственностью: российские военные и специалисты "Росэнергоатома" делают все возможное и невозможное для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС", - заявил Кувачев.

Депутат призвал МАГАТЭ дать исчерпывающую оценку действиям ВСУ в отношении ЗАЭС и оказать давление на киевский режим для прекращения огня по станции.