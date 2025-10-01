Мирошник назвал покушение Киева на Леонтьева военным преступлением и терактом

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, в гибели Леонтьева "слишком много политики"

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал покушение на председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева военным преступлением и совершенным Киевом терактом.

"Деяние, совершенное украинскими боевиками, имеет целый ряд признаков не только военного преступления, но и террористического акта. Речь идет о применении военных средств против гражданского населения, покушения на одного человека, ранении еще других людей, которые находились рядом с Владимиром Леонтьевым. Покушение на политически значимого, известного человека, которое должно повлечь за собой запугивание местного населения, к которому крайне стремятся киевские правители. Ну и третье - это полное игнорирование нормы принципов международного права, по которому гражданское население либо люди, имеющие иные политические взгляды, ни при каких условиях не могут являться военной целью. Все эти нормы нарушены украинской стороной и имеют все признаки преднамеренных действий в отношении людей, которые имеют в отношении киевского режима или украинского диктатора совершенно конкретные альтернативные взгляды", - сказал он.

По его словам, в гибели Леонтьева "слишком много политики", поскольку разоблачающий киевский режим херсонский депутат представлял "огромную опасность" для Украины.

"Личности, которые имеют политический заряд в отношении украинского режима, способные его разоблачать и имеющие убеждение, представляют огромную опасность для киевского режима. И поэтому вместо дискуссий либо политических механизмов - используется терроризм, используются внесудебные расправы над людьми, которые имеют другую точку зрения. И таких людей Зеленский крайне боится", - считает представитель МИД России.

Владимир Леонтьев погиб в результате удара дронов ВСУ по зданию совета городского округа Новая Каховка. Также при ударе пострадали две женщины.