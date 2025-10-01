Медведев напомнил о заслугах "Единой России" в индексации пенсий и соцвыплат

Политик также напомнил, что партия работает и над обеспечением адресной поддержки граждан

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" работает для обеспечения регулярной индексации зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, а также материнского капитала. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

"Регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала, - указал Медведев. - Мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже и не воспринимается как достижение [партии], но на самом деле все равно помнить нужно и о том, как было раньше, и о том, в какой ситуации мы сейчас находимся".

Политик также напомнил, что "Единая Россия" работает и над обеспечением адресной поддержки граждан. "Это социальные контракты, единое пособие семьям с детьми и субсидирование ипотеки для многодетных семей, программа реабилитации инвалидов, льготного лекарственного обеспечения и помощи детям с редкими болезнями и сложными заболеваниями, которые оказывает фонд "Круг добра", - привел примеры председатель партии.