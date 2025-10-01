Посольство РФ на Мадагаскаре из-за массовых протестов работает в штатном режиме

Усилены меры безопасности, посольским работникам ограничены выезды в город, отметили в диппредставительстве

ХАРАРЕ, 1 октября. /ТАСС/. Посольство России на Мадагаскаре продолжает работать в нормальном режиме, однако усилило меры безопасности на фоне массовых протестов, которые переросли в беспорядки, сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

"Посольство в Антананариву работает в нормальном режиме, обстановка вокруг диппредставительства спокойная, - сказал дипломат. - Вместе с тем усилены меры безопасности, [посольским работникам] ограничены выезды в город. Община постоянно проживающих на Мадагаскаре россиян насчитывает около 70 человек, в основном это соотечественницы, которые вышли замуж за малагасийцев. Никто из них не обращался в посольство за помощью. Пока нет данных и в целом о каких-либо пострадавших иностранцах".

По словам дипломата, начавшиеся 25 сентября манифестации в столице Мадагаскара переросли в массовые погромы, в ходе которых были разграблены и сожжены многие крупные торговые центры, в том числе расположенные недалеко от посольства. В связи с этим несколько дней были закрыты почти все магазины. "С 30 сентября начали открываться магазины, АЗС, школы, - отметил дипломат. - Манифестации продолжаются, но уже не в таком массовом порядке. Тот факт, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку правительство, не удовлетворил участников выступлений, они не отказываются от требования отставки главы государства, сената, избирательной комиссии, Высшего конституционного суда".

Выступления молодежи проходят в крупнейших городах Мадагаскара с 25 сентября. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколение Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Впоследствии они стали выдвигать политические требования, в том числе - отставки правительства и главы государства. 29 сентября президент объявил о прекращении полномочий премьера и всего кабинета. Однако манифестанты продолжают добиваться ухода президента страны со своего поста.

Пока не обнародовано официальных данных о пострадавших в ходе беспорядков. 29 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с утверждением о 22 погибших и 100 получивших ранения в ходе волнений на Мадагаскаре. При этом источник данных он не назвал. МИД Мадагаскара опроверг заявления Тюрка, отметив, что "приведенные сведения основаны на источниках, распространяющих слухи и дезинформацию".