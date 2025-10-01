Слуцкий: Европа ответит по суду за изъятие российских активов

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, они должны будут вернуть все до последней копейки

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейские страны ответят по суду за использование замороженных активов РФ, они должны будут вернуть все до последней копейки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине новый транш в размере €4 млрд. Сумма была выделена из замороженных российских активов. Согласно заявлению ЕК, деньги направлены на поддержку оборонного сектора, из них €2 млрд будут направлены на сферу беспилотников.

"Неформальный саммит в Копенгагене уже выделил €4 млрд, обеспеченных доходами от активов РФ, на военную помощь Украине. €2 млрд из них пойдет на производство дронов, которые ежедневно атакуют мирные российские города. Евробюрократы - воры, спонсирующие террористический режим Зеленского. За каждый евроцент им придется ответить по суду и все до копейки вернуть России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что из-за этого шага Европа потеряет доверие инвесторов из стран "глобального большинства". "Отток капиталов начался. И этот процесс вряд ли обратим в ближайшей перспективе", - заключил глава думского комитета.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.