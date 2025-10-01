Алаудинов: Киев получит ракеты Tomahawk, но они ничего не поменяют

Российская армия идет вперед и ее не остановить, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины "стопроцентно" получат американские крылатые ракеты Tomahawk, но они никак не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас им дадут Tomahawk. Если они про них заговорили, верьте, они их стопроцентно им дадут. А что они им дадут? Вряд ли это все поменяет что бы то ни было сегодня на передовой. Мы идем вперед, и они понимают, что ничем не могут нас остановить", - сказал Алаудинов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.