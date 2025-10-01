Посольство РФ: Канада покрывает киевский режим

Украина совершает ядерное преступление на ЗАЭС, подчеркнули в российском диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Канады покрывает киевский режим, который совершает ядерное преступление, продолжая обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой посольства России в Канаде.

Как отмечается в документе, "из сообщений канадских СМИ, цитирующих исключительно украинскую версию происходящего, складывается ложное впечатление, что удары наносит Россия". "ЗАЭС - российский ядерный объект, там находятся наши люди, и нам нет смысла подвергать его опасности. Очевидно, что это дело рук киевского режима, который намеренно на протяжении нескольких лет обстреливает из тяжелых вооружений и ударными беспилотниками АЭС, ее обеспечивающую инфраструктуру и прилегающий город Энергодар", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

Как отметили в посольстве РФ, группа сотрудников секретариата МАГАТЭ находится на станции по приглашению России и "фиксирует провокации Киева в отношении станции и прилегающих к ней объектов". "И хотя они все знают, им, по-видимому, не хватает смелости прямо заявить, что в складывающейся критической ситуации, в атаках по ЗАЭС и другим российским атомным электростанциям виноват исключительно Киев", - отметили российским дипломаты.

"Хотели бы пояснить канадской аудитории, что происходящее - ядерное преступление in the making (в процессе развития - прим. ТАСС), а правительство Марка Карни никак не реагирует. Покрывает своего клиента, маниакального террориста Зеленского. Который своими безрассудными действиями в отношении крупнейшей атомной станции в Европе ведет дело к катастрофе с ужасающими последствиями для западной части континента и его жителей", - резюмировали в посольстве России.

Ситуация на ЗАЭС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Запорожской АЭС надежно обеспечивается Россией. Москва также находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросам ситуации на станции. Кроме того, он назвал глупыми утверждения Владимира Зеленского, будто РФ наносит ущерб Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атомная станция - российская и атакует ее как раз-таки Украина.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, будто один из питающих ЗАЭС резервных генераторов вышел из строя, и бездоказательно обвинил в этом Россию, якобы обстреливающую собственный ядерный объект. На станции опровергли заявление Зеленского, отметив, что на данный момент задействована только часть из генераторов, необходимости в использовании всех нет.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция была переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. На ЗАЭС ранее сообщали, что проведение восстановительных работ на поврежденной линии пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск. При этом функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме.