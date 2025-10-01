Небензя заявил о готовности России справиться с новыми санкциями США

Постоянный представитель РФ при ООН назвал президента США Дональда Трампа политиком особого рода

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Александр Щербак/ ТАСС

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия не удивится введению новых санкций со стороны Соединенных Штатов, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности к России.

"Президент [США Дональд] Трамп - политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые. Мы уже адаптировались к старым <...>. Если что-то подобное произойдет, я думаю, что мы найдем способ с этим справиться", - сказал он.