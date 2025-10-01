Небензя заявил о готовности России справиться с новыми санкциями США
Редакция сайта ТАСС
17:46
ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия не удивится введению новых санкций со стороны Соединенных Штатов, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности к России.
"Президент [США Дональд] Трамп - политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые. Мы уже адаптировались к старым <...>. Если что-то подобное произойдет, я думаю, что мы найдем способ с этим справиться", - сказал он.