Посол России Григорьев объяснил предстоящий визит Путина в Таджикистан

Это знак высокой оценки роли Душанбе в обеспечении региональной безопасности, сообщил дипломат

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 2 октября. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан, который состоится 9 октября, - это знак высокой оценки вклада республики в обеспечение безопасности Центральной Азии. Об этом в интервью местному информационному порталу "Рузгор" заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.

"Предстоящий визит главы российского государства - это знак высокой оценки роли Душанбе в обеспечении региональной безопасности. В этом контексте тем более стоит отметить, что он пройдет после успешного саммита ШОС в сентябре этого года в китайском Тяньцзине, в ходе которого страны-участницы, в том числе Россия и Таджикистан, подтвердили важность коллективной безопасности, экономического развития и углубления интеграции в Центральной Азии", - сказал он.

По словам Григорьева, в Москве и Душанбе придают предстоящему государственному визиту Путина "особое значение как важнейшему событию в двусторонней и региональной повестке". "Для России Таджикистан остается одним из самых близких партнеров, что особенно актуально на фоне стремительно меняющейся геополитической обстановки", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что состоявшийся в марте визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву стал "демонстрацией устойчивого характера российско-таджикистанских отношений". "Ключевые темы прошедших тогда встреч на высшем уровне - безопасность и взаимодействие в оборонной сфере, миграционная политика, экономика и инвестиции, образование и гуманитарное сотрудничество - актуальны и сейчас. С большой долей вероятности можно ожидать, что в октябре акцент будет сделан на конкретизации ранее достигнутых договоренностей и обсуждении дальнейших перспектив нашего сотрудничества", - продолжил Григорьев.

Ключевые направления сотрудничества

Посол остановился на отдельных направлениях сотрудничества двух стран. Так, он отметил, что афганская проблематика находится в фокусе пристального внимания Москвы и Душанбе.

"Мы придаем большое значение углублению координации с нашими таджикистанскими партнерами по Афганистану как на двусторонней основе, так и в рамках такой влиятельной организации, как ШОС. Разумеется, плотные контакты по данной тематике поддерживают российские и таджикские силовые ведомства", - пояснил Григорьев.

Кроме того, оборонные ведомства двух стран обсуждают работу по укреплению потенциала 201-й российской военной базы, размещающейся на территории республики, и модернизацию Вооруженных сил Таджикистана при участии России, добавил дипломат.

"Наши оценки однозначны - 201-я российская военная база остается важным фактором сохранения стабильности и безопасности в республике и в регионе в целом. База выступает и в качестве центрального элемента военной инфраструктуры ОДКБ, ключевой частью наших внешних рубежей", - заявил он.

На вопрос о том, реалистично ли к 2030 году увеличить объем торговли РФ и Таджикистана в 2,5 раза, о работе над чем ранее заявлял Путин, Григорьев выразил уверенность, что с учетом наблюдаемого в настоящее время ежегодного прироста объемов двустороннего товарооборота и широких перспектив для углубления сотрудничества республики со странами ЕАЭС "выход на новые высокие показатели не за горами".

Он также назвал культурно-гуманитарные связи витриной сотрудничества двух стран. Посол отметил, что в российских вузах сейчас проходят обучение свыше 31 тыс. студентов из Таджикистана, в самой республике работают филиалы вузов РФ, Российско-таджикский (Славянский) университет, пять российско-таджикских школ. Помимо этого, Россия передает Таджикистану школьные учебники на русском языке. По словам Григорьева, строительство в настоящее время в Душанбе Центра для одаренных детей и нового здания театра имени В. Маяковского придаст новый импульс дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

Отношения РФ и Таджикистана

Ранее Путин в поздравительном послании Рахмону по случаю 34-й годовщины независимости Таджикистана отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей.

В последние годы самый большой товарооборот у Таджикистана наблюдается с Россией и Китаем. Товарооборот Таджикистана и России за январь - август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между двумя странами составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.