Кандидатуру Артамонова для назначения премьер-министром Чувашии поддержали депутаты

Он давно трудится в системе органов исполнительной власти региона, сообщил глава республики Олег Николаев

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября сентября. /ТАСС/. Государственный совет Чувашии поддержал кандидатуру Сергея Артамонова для переназначения на пост премьер-министра республики. Парламент согласовал этот кадровый вопрос, сообщил спикер Леонид Черкесов.

26 сентября правительство Чувашии было отправлено в отставку в связи с переизбранием и официальным вступлением Олега Николаева на пост главы республики на второй срок полномочий. Николаев внес на рассмотрение в Госсовет региона кандидатуру Сергея Артамонова для получения согласия на переназначение его председателем кабинета министров Чувашии.

"Ставлю на голосование [вопрос] о даче согласия главе Чувашской Республики на назначение [Сергея Артамонова] председателем кабинета министров [Чувашии]. <…> Решение принято", - отметил Черкесов.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем выступлении пояснил, что предложил кандидатуру Артамонова для назначения на пост премьер-министра республики, так как он давно трудится в системе органов исполнительной власти региона, "имеет большой опыт" работы в реальном секторе экономики. Было отмечено, что когда Артамонов работал министром сельского хозяйства, то отрасль "полностью преобразилась", в результате "мы имеем сегодня мощный аграрный сектор, способный противостоять всем вызовам природы".

До сессии Артамонов встретится с депутатами всех фракций и представил позицию по основным направлениям развития Чувашии. В ходе сессии он выделил "основные ориентиры, к которым стремится правительство", в том числе они представлены в комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года. В частности, в финансовой сфере планируется наращивать доходы бюджета, внедрять искусственный интеллект для аналитики, повышать конкуренцию в закупочной деятельности.

В числе приоритетов в экономике и промышленности - поддержка малого и среднего предпринимательства, технологическое перевооружение предприятий, создание цифрового центра управления электрическими сетями. Артамонов добавил, что в сельском хозяйстве "задали высокую, но достижимую планку" - увеличить к 2030 году индекс производства продукции до 120%, нарастить экспорт в 1,5 раза. Власти намерены также сдержать отток населения, "стать лидером в области профилактической медицины". В зоне особого внимания остаются участники специальной военной операции и члены их семей, всего предусмотрено для них более 50 мер поддержки.

Вопросы депутатов

Депутаты интересовались у Артамонова особенностями обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашии, строительством мусоросортировочных комплексов, нормативами накопления мусора и последующим тарифным регулированием. Также спрашивали о развитии транспортной инфраструктуры, работе промышленных предприятий в условиях сокращения рабочей недели. Были подняты вопросы задолженности за коммунальные услуги. В ходе обсуждения Артамонов подтвердил планы властей по введению транспортных льгот на микроавтобусы для многодетных семей.

Депутат Алексей Шурчанов (КПРФ) в своем выступлении отметил, что Артамонов "знает республику, его уважают и сельские труженики, и рабочие". Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Николаев напомнил, что когда Артамонов руководил Цивильским районом, то муниципалитет "вышел на передовые позиции". "У нас на фракции было обсуждение, <…> [где отметили], что Сергей Геннадьевич обладает еще замечательными человеческими качествами, он очень доступен [в том числе для населения]", - высказал мнение парламентарий.

Олег Николаев совмещал должности главы Чувашии и премьер-министра в течение пяти лет. 28 февраля 2025 года исполнение обязанностей председателя кабинета министров республики было возложено на Сергея Артамонова, который с октября 2015 года возглавлял Минсельхоз Чувашии, в том числе с января 2017 года работал министром в статусе вице-премьера. 24 апреля Госсовет Чувашии поддержал назначение Артамонов на пост премьер-министра. С 26 сентября, в связи с отставкой кабинета министров, Артамонов работал в статусе исполняющего обязанности председателя регионального правительства.