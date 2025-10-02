Лавров примет участие в заседании СМИД СНГ 9 октября в Душанбе

В 2025 году в Содружестве председательствует Таджикистан

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ 9 октября в Таджикистане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9 октября в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании СМИД СНГ. Напомню, в текущем году в Содружестве председательствует Республика Таджикистан", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные направления совместной работы на перспективу. "Особое внимание будет уделено вопросам расширения связей содружества с другими объединениями, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам и предполагается, что по итогам встречи будет одобрен ряд проектов совместных заявлений", - уточнила она.

Дипломат также отметила, что ожидается принятие решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, совершенствование договорно-правовой базы СНГ. "Также министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год. Большинство одобренных документов будет передано для последующего рассмотрения Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ", - заключила Захарова.