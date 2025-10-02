Захарова: у Зеленского и его спонсоров нет воли к урегулированию конфликта

Комментируя финансирование киевского режима странами Запада, дипломат подчеркнула, что "все их разглагольствования о мире абсолютно ничтожны"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его западные спонсоры не имеют никакой политической воли к мирному урегулированию конфликта. Они сознательно продолжают курс на эскалацию противостояния с Россией, указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя финансирование киевского режима странами Запада, дипломат подчеркнула, что "все их разглагольствования о мире абсолютно ничтожны".

"Вот чем они занимаются на самом деле, вот что у них на уме. Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта, - обратила внимание Захарова. - С какими бы так называемыми миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден - это курс на продолжение [конфликта] и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией. Этот курс они, как мы видим, всячески сохраняют".