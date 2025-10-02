Захарова назвала выдумкой заявления, что Украина якобы вернула 1 600 детей из РФ

Владимир Зеленский продолжает лгать, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина якобы вернула из России 1 600 детей, являются еще одной бездушной выдумкой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1 600 ребят, - обратила внимание Захарова. - Российским уполномоченным органам ничего неизвестно о передаче на Украину почти, как заявил Зеленский, полутора тысяч несовершеннолетних. Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка".