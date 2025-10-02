Захарова: Киев обеляет преступления в Бабьем Яре

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в России об этой трагедии помнят люди всех национальностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Неонацистский киевский режим пытается обелить тех, кто казнил женщин, детей и стариков в Бабьем Яре 84 года назад, но эта трагедия никогда не будет забыта, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня неонацистский киевский режим проводит масштабную кампанию по обелению, по героизации исполнителей тех бесчеловечных массовых казней из числа сторонников Бандеры, Шухевича и других фашистских коллаборационистов", - указала дипломат на брифинге.

"Мы отдаем дань памяти всем невинным жертвам, погибшим в Бабьем Яру. Эта трагедия никогда не будет забыта, ее не удастся вычеркнуть из истории человечества", - заверила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что в России "об этой трагедии помнят люди всех национальностей, потому что это вопрос исторической памяти, того факта, который нельзя назвать иначе, чем чудовищное расчеловечивание".

Захарова напомнила, что 29 и 30 сентября исполнилось 84 года трагедии в Бабьем Яре. "Там всего за два дня в 1941 году гитлеровские захватчики и украинские коллаборационисты убили более 30 тысяч евреев, то есть было уничтожено примерно 20% еврейского населения Киева", - констатировала дипломат. Она уточнила, что "до 1943 года число расстрелянных там стариков, женщин, детей, советских военнопленных, подпольщиков различных национальностей превысило 100 тысяч человек".