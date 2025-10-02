Захарова назвала "кринж-цирком" парламентские выборы в Молдавии

Голосование свелось к "операции по спасению кишиневского режима", подчеркнула дипломат

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Прошедшие в Молдавии парламентские выборы можно назвать лишь "кринж-цирком", голосование свелось к "операции по спасению кишиневского режима". Такую оценку дала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что это буквально ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводит манипулирование с демократией по западным лекалам. Потому что иначе, как какой-то кринж-цирк, это назвать нельзя, - отметила дипломат. - Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках [выборов]. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название - это операция по спасению кишиневского режима, которая, действительно, превратилась в настоящий кринж-цирк".