Захарова отметила позицию историка Танаки по действиям Киева против ЛНР и ДНР

В МИД РФ обратили внимание на участие японского историка в праздничных мероприятиях третьей годовщины воссоединения регионов с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила искреннюю позицию японского историка Такэюки Танаки в книге о действиях Киева против населения Луганской и Донецкой народных республик.

"Он написал книгу, которая посвящена фактическому геноциду со стороны киевского режима против населения ДНР и ЛНР. И, конечно, отрадно, что лицемерную стену молчания о трагедии Донбасса пробивают такие пока немногочисленные зарубежные независимые исследователи. Но они действительно являются пионерами своего дела и остро чувствуют ответственность за донесение правды широкой аудитории. Это действительно искренняя позиция, мы признательны Такэюки Танаки за его честный труд и за небезразличие", - сказала дипломат на брифинге.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на участие японского историка в праздничных мероприятиях третьей годовщины воссоединения с Россией регионов Донбасса и Новороссии.