Захарова заявила, что выборы в Молдавии еще больше раскололи общество

Официальный представитель МИД РФ отметила, что молдаване чувствуют себя обманутыми
09:46
обновлено 10:03

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Молдавии еще больше раскололи поляризованное общество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошедшие в Молдавии выборы еще больше раскололи и без того предельно поляризованное молдавское общество. Молдаване чувствуют себя обманутыми. Они не готовы согласиться с накрученными результатами", - отметила дипломат на брифинге. 

