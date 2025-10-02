Захарова заявила, что выборы в Молдавии еще больше раскололи общество
Редакция сайта ТАСС
09:46
обновлено 10:03
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Молдавии еще больше раскололи поляризованное общество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошедшие в Молдавии выборы еще больше раскололи и без того предельно поляризованное молдавское общество. Молдаване чувствуют себя обманутыми. Они не готовы согласиться с накрученными результатами", - отметила дипломат на брифинге.