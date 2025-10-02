Захарова: говорить о суверенитете ФРГ можно лишь условно

Единая Германия не выдержала "проверки на зрелость", считает официальный представитель МИД России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Единая Германия не выдержала "проверки на зрелость", говорить о суверенитете и самостоятельности современной ФРГ можно лишь условно. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Разделенная после поражения во Второй мировой войне стараниями западных союзников Германия смогла после окончания холодной войны вновь обрести единство прежде всего благодаря твердой и принципиальной позиции нашей страны. <...>Тогда нам действительно казалось, что за разделявшие эти два события 45 лет немцы извлекли для себя исчерпывающий исторический урок и заслужили право на суверенитет в статусе единого государства. Жаль, что проверки на зрелость единая Германия не выдержала, - отметила дипломат. - Говорить о суверенитете и самостоятельности применительно к современной ФРГ можно лишь условно. Парадоксально, но факт: те самые ФРГ и ГДР, каждая в отдельности, были куда более самостоятельными в принятии решения, чем нынешняя так называемая объединенная Германия. Даже полноценной конституции у ФРГ до сих пор нет".