Захарова: украинские кадры выступления Зеленского в ООН были дорисованы ИИ

Официальный представитель МИД России отметила, что во время выступления Владимира Зеленского зал был полупустой

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Кадры полного зала во время выступления Владимира Зеленского на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые были показаны по украинскому телевидению, являются пропагандистским фейком и, возможно, были дорисованы с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эти кадры на украинском телевидении сопровождались картинками якобы внимательно слушающих многочисленных делегаций, - отметила дипломат. - Проблема в том, что это все обман: зал был полупустой. Мало того, было еще такое впечатление, будто эти кадры, которые транслировались по каналам украинской пропаганды, вообще были дорисованы с помощью искусственного интеллекта, но в этом пусть разбираются специалисты".

По мнению Захаровой, упомянутые манипуляции наглядно подтверждают, что "украинская пропаганда не гнушается ничем".

"Приведенный пример, очевидно, является показательным, потому что точно так же они зомбируют народ Украины и по другим вопросам: и про ситуацию на поле боя, и про собственную экономику, и про гуманитарную сферу - все преподносится пропагандой Банковой ровно в таком же стиле и духе", - подчеркнула дипломат.