Эксперт Десай надеется услышать от Путина на "Валдае" об альтернативе доллару

Профессор кафедры политических исследований Манитобского университета отметила, что продвижение к альтернативной системе идет медленно
10:40
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Профессор кафедры политических исследований Манитобского университета Радика Десай в беседе с ТАСС выразила надежду услышать на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" мнение президента России Владимира Путина об альтернативе доллару.

Она отметила, что ранее российским правительством в преддверии саммита БРИКС в Казани был подготовлен подробный доклад, где "со знанием дела говорилось о проблемах долларовой системы".

"Поэтому мне интересно узнать, скажет ли он [Путин] что-нибудь о ситуации с долларом, - указала эксперт. - Я чувствую, что продвижение к альтернативной системе идет медленно, поэтому интересно, что он скажет по этому поводу. Вот некоторые из вопросов, над которыми я размышляю".

При этом Десай обратила внимание, что вопросы о создании новых институтов международного управления и роли таких объединений как ШОС и БРИКС в сложившемся полицентричном мире также вызывают особый интерес среди научного сообщества.

"Потому что мы определенно живем в мире, где рушатся старые структуры и появляются новые, и возможности для создания новых структур огромны, - констатировала она. - И как тогда в этой области, где есть как проблемы, так и огромные возможности, Россия будет себя позиционировать?"

По мнению эксперта, на предстоящей пленарной сессии с участием президента РФ много вопросов будет посвящено и конфликтам на международной арене. "Поэтому мне, конечно, было бы очень интересно узнать, что он скажет об Украине. Это самая большая проблема, - продолжила она. - Мне также было бы интересно [узнать], что он скажет о Европе, о Соединенных Штатах и о растущей близости между Россией и Китаем", - заключила Десай.

О заседании

ХХII ежегодное заседание клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступают эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом. 

