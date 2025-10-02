Захарова: Чехия не уведомляла РФ о запрете на въезд по служебным и диппаспортам

Деталями этой недружеской акции чешская сторона не поделилась, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Прага официально не уведомляла Москву о запрете на въезд по служебным и дипломатическим паспортам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Деталями этой недружеской акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем".

"В Праге должны понимать, что на любую недружескую акцию российская сторона всегда дает адекватный ответ", - обратила внимание официальный представитель МИД.

Правительство Чехии ранее запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике.

На российском сайте визового центра республики сообщается, что чешские визовые центры в РФ прекратили работу, а заявления на получение виз необходимо направлять в консульский отдел посольства республики в Москве. Чехия в 2022 году прекратила выдачу туристических виз россиянам. 25 сентября посольство республики в РФ опровергло сведения о якобы выдаче россиянам туристических виз под видом другой цели поездки.

29 сентября портал EUobserver сообщил, что страны Евросоюза в 19-м пакете санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников диппредставительств РФ. Ограничения могут затронуть "консульский персонал, административно-технический персонал", а также членов их семей.