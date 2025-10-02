Захарова: у Киева не получится завершить конфликт при помощи оружия

Официальный представитель МИД России провела еженедельный брифинг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Киевскому режиму не удастся завершить нынешний конфликт на Украине при помощи оружия. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Завершить конфликт при помощи оружия у них (представителей киевского режима - прим. ТАСС), конечно, не получится", - отметила она.

"Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, они знают, что надо делать, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, конечно, соблюдать права человека".

Прежде всего, уточнила Захарова, речь идет об обеспечении на Украине прав "русских и русскоязычных граждан, но не потому, что они лучше или требуют больше внимания, а потому, что они третировались на протяжении всех этих лет и их права не то что не соблюдались, а просто изничтожались".

"Обеспечить нужно будет и основные свободы: свободу слова и свободу вероисповедания, отменить запреты канонического православия - вот это надо сделать", - резюмировала дипломат.