МИД РФ отвергает заявления о несостоятельности двугосударственного подхода по Палестине

Есть несколько причин, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия расценивает как неприемлемые любые заявления о невозможности двугосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые заявления о несостоятельности концепции двугосударственного устройства для нас неприемлемы по целому ряду причин", - сказала она на брифинге.

Дипломат напомнила, что РФ уже давно признала Государство Палестина во исполнение соответствующих решений в рамках международного права. "И международное право трактует это именно таким образом, как необходимость создания двух государств. Это закреплено в решениях Генеральной Ассамблеи [ООН], это решено было на других международных площадках, которые затем получили одобрение и поддержку в стенах Организации Объединенных Наций", - указала она.

Заявления о несостоятельности двугосударственного подхода по Палестине, отметила Захарова, в любом случае не соотносятся с принципиальной позицией России, "которая основана на международном праве и которую разделяет, учитывая, что это и есть международно-правовая позиция, мировое большинство". "Поэтому кто будет говорить, как будет говорить, когда - я думаю, это вторично. Главное - это определенные принципы. Принципы не ради принципов, а принципы ради сосуществования народов, ради мирной жизни, в общем, ради будущего", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 сентября заявил, что не допустит создания палестинского государства.