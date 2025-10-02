Россиян нет среди задержанных в ходе акций протеста в Марокко

Власти принимают комплексные меры по стабилизации ситуации, отметили в посольстве РФ

РАБАТ, 2 октября. /ТАСС/. От российских граждан к настоящему времени не поступало обращений в посольство в связи с акциями протеста, которые продолжаются в Марокко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"Обращений от российских граждан пока не поступало. Среди задержанных наших соотечественников тоже нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "власти принимают комплексные меры по стабилизации ситуации". "В столице в настоящее время ситуация относительно спокойная, у зданий посольства выступлений не проходило", - добавил он.

С 27 сентября уличные шествия и акции протеста проходят в Агадире, Бени-Мелляле, Касабланке, Марракеше, Мекнесе, Надоре, Рабате, Сале, Танжере, Тетуане, Уджде, Фесе и других марокканских городах и населенных пунктах. Их организатором выступает созданное в социальных сетях молодежное объединение GenZ212. Его активисты требуют от властей коренного реформирования системы образования и здравоохранения, решительной борьбы с коррупцией и безработицей, обеспечения достойного уровня жизни граждан. Один из самых популярных лозунгов, звучащих в ходе уличных демонстраций, "Достоинства, свободы, социальной справедливости!"

Полиция проводит задержания правонарушителей, в том числе, тех, кто закидывает стражей порядка камнями, наносит ущерб частной и государственной собственности.