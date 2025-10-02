Песков: горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен

Киев не хочет договариваться, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина не хочет договариваться о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться", - констатировал представитель Кремля.

Песков отметил, что это не добавляет предсказуемости и стабильности, однако российской стороне стоит "делать спокойно свое дело".