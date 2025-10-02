Путин принимает участие в пленарной сессии "Валдая"

Тема заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого "Полицентричный мир: инструкция по применению".

Традиционно на этом мероприятии Путин высказывается по всем вопросам международных отношений. Сначала он излагает свою позицию во вступительной речи, потом отвечает на вопросы участников клуба и бессменного модератора Федора Лукьянова.

Заседание, которое проходит с 29 сентября по 2 октября, объединило 140 участников из более чем 40 стран, включая экспертов из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и международной системы в целом.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которому мероприятие и обязано своим названием. С 2014 года заседания клуба проводятся в Сочи. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии конференция прошла в Москве, а глава государства принял в ней участие по видеосвязи.