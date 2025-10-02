Путин: многополярность в мире уже по факту сложилась

Сейчас она достойна особого внимания, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что многополярность в современном мире уже сложилась.

Выступая на пленарной сессии "Валдая", глава государства отметил, что ежегодный доклад валдайского клуба посвящен проблеме многополярного, полицентричного мира. Эта тема давно на повестке дня, но сейчас она достойна особого внимания, указал Путин.

"Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство", - подчеркнул он.