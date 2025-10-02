Путин: в мире уже не готовы играть по правилам, заданным где-то "за океанами"

В условиях многополярного мира нужно искать точки совпадения интересов, указал президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Всем странам в условиях многополярного мира необходимо искать точки совпадения интересов, никто уже не готов играть по правилам, заданным где-то "за океанами", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

″Большую роль чем когда-либо играет культурно-историческая, цивилизационная специфика разных стран. Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, "там за туманами", ну, или "там за океанами", - сказал Путин.