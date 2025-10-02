Путин: вряд ли можно дать инструкцию по применению полицентричного мира

Президент отметил, что все инструкции даются лишь для того, чтобы их нарушать

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вряд ли возможно дать инструкцию по применению полицентричного мира, тем более что все инструкции даются лишь для того, чтобы их нарушать. С такого посыла он начал свое выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Модератор дискуссии Федор Лукьянов метафорично назвал Путина "механиком и, быть может, даже инженером полицентричного мира" и попросил дать инструкцию по его применению.

"Инструкцию вряд ли я смогу сформулировать, да в этом нет цели, потому что все инструкции, советы спрашивают и дают только для того, чтобы потом им не следовать", - сказал Путин. Он добавил, что эта формула хорошо всем известна. "Я позволю себе высказать свое мнение по поводу того, что происходит в мире, где здесь и какова роль нашей страны, как мы видим перспективы развития", - сказал президент, начиная свое большое выступление.