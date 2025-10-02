Путин: принимаемые решения должны устраивать большинство

Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Любые решения должны приниматься на условиях, которые будут устраивать всех, или хотя бы подавляющее большинство. На это указал президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны, ну или подавляющее большинство. Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе, а лишь громкие фразы будут и бесплодная игра амбиций", - отметил президент РФ.