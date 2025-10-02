Путин назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией

Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна РФ, отметил российский лидер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией.

"Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия, что для противостояния ей нужно все туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах, просто сдать их, вести политику явно себе в ущерб. Но правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом", - сказал он на пленарной сессии "Валдая".